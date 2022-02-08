Погиб на глазах у жены и друга: появилось видео, как под Днепром нырнул в прорубь и не нырнул мужчина

Погиб на глазах у жены и друга: появилось видео, как под Днепром нырнул в прорубь и не нырнул мужчина

Тело мужчины нашли только на следующий день.

В Никопольском районе в селе Капуловка на речке Чертомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и пошел под лед.

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Видео несчастного случая выложили в Сети.

На кадрах видно, как мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. Свои действия он попросил снять жену на камеру для дальнейшего распространения в Сети.

После прыжка мужчина ушел под лед и не смог выбраться.

Жена и товарищ не смогли его увидеть и достать.

Тело мужчины на следующий день достали водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега.

Видео можно просмотреть по ссылке. Осторожно! Видео 18+

Напомним, что на девятый день нашли тело россиянки, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж в Ленинградской области.

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