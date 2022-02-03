Погиб на месте: на Днепропетровщине пациент больницы упал в шахту лифта

Погиб на месте: на Днепропетровщине пациент больницы упал в шахту лифта

Мужчина упал с высоты четвертого этажа.

В Каменском Днепропетровской области пациент упал в шахту лифта. В результате чего потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в Каменском районном управлении полиции.

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Как стало известно, происшествие случилось 3 февраля в городской больнице. Там с высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, проходивший в медучреждении стационарное лечение.

“По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 ("Нарушение требований законодательства об охране труда") УК Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего”, — рассказали в пресс-службе районного управления полиции.

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