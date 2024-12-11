Погиб на месте: в Никополе мужчина подорвал гранату в продуктовом магазине

Инцидент произошел на кассе магазина, когда мужчина рассчитывался за покупки.

В Никополе 11 декабря в продуктовом магазине прогремел взрыв. В результате него погиб мужчина и была ранена женщина.

Об этом сообщило издание "Прихист".

По свидетельству очевидцев, мужчина зашел в магазин и выбирал продукты. Однако при расчете на кассе вытащил из кармана гранату.

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"Взрыв произошел мгновенно. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте", – говорится в сообщении.

Продавщица получила легкие телесные повреждения. Ее доставили в медучреждение и оказали помощь.

На место трагедии немедленно прибыли сотрудники полиции и медики. Правоохранители начали следственные действия. Они устанавливают обстоятельства инцидента, а также происхождение гранаты и мотивы мужчины.

Напомним, в Броварах взорвалась граната в квартире — 52-летняя женщина получила ранения обеих рук, ее госпитализировали.

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