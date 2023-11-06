Погиб помощник Залужного от взрыва гранаты у себя дома под Киевом – источники

В селе Чайки на Киевщине в результате неосторожного обращения с гранатой погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного.

Об этом сообщила представитель МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде".

"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, подростка госпитализировали. Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали. Работает полиция", — говорит Рева.

Представитель МВД добавила, что данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По словам источников УП, погибший – Геннадий Частяков, он был помощником главнокомандующего Валерия Залужного.

В ходе осмотра квартиры, по данным источника, полиция якобы обнаружила еще пять целых гранат.

Взрывное устройство сработало в одном из подарков – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Честякова. Залужный отметил, что его помощник погиб в свой день рождения, а взрывное устройство сработало в одном из подарков.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - сообщил Залужный.

Напомним, в результате взрыва гранаты на Киевщине погиб на месте 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлены в больницу.

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