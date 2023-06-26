Погиб, спасая ребенка: в Тернопольской области из реки вытащили тело мужчины

В Тернопольской области в реке Збруч утонул рыбак. 64-летний мужчина погиб, спасая ребенка.

Об этом сообщили на сайте главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

На место трагедии выезжали спасатели, сотрудники полиции и бригада экстренной медицинской помощи.

"По словам очевидцев, потерпевший рыбачил на берегу, когда заметил, что 13-летний юноша начал звать на помощь и тонуть. Мужчина бросился помогать. Он сумел вытолкнуть парня на берег, но сам выплыть не смог. Тело мужчины ушло под воду и обнаружили его только на следующий день в 100 метрах от места инцидента. Предварительная причина смерти – утопление", – говорится в сообщении.

Этот факт следователи внесли в ЕРДР согласно статье 115 УКУ с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

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