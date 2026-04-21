Погиб целый взвод за полтора дня: Нацгвардия разгромила оккупантов на Добропольском направлении

С наступлением весеннего тепла российские кафиры активизировались на фронте, в частности на Добропольском направлении. В попытках продвинуться враг несет огромные потери.

Детальнее об одной из попыток штурмов врага рассказал офицер бригады «Рубеж» НГУ Андрей Отченаш в комментарии «24 Каналу».

По словам военнослужащего, попытка россиян прорваться вперед под покровом тумана обернулась фатально для них.

Как СОУ уничтожили взвод россиян?

Ситуация на Добропольском направлении остается очень сложной. Со стороны врага появляется больше личного состава. На это влияют и погодные условия, в частности, появление зелени, с которой передвигаться незаметнее стало легче.

На ход боев влияет и неблагоприятная погода, например туман.

«За последние дни были дожди и туманы, что позволило противнику провести передвижение. Беспилотники в такую погоду не летают, поэтому мы не можем видеть противника. Они пытаются накопиться, заехать на позиции. Но последние их штурмы были неудачными: за полтора дня у них более чем взвод двухсотых», — рассказал Андрей Отченаш.

Отметим, что взвод обычно насчитывает от 15 до 45 военнослужащих.

Штурмы россиян закончились большими потерями, продвинуться они не смогли.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что враг готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, российские оккупанты занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений.