Погиб у мамы на глазах: в Геническе 20-летний парень прыгнул в воду с катамарана и сломал шею

Парень прыгнул на мелководье и погиб.
В курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.
Об этом сообщает "Днепр вечерний".
Происшествие произошло вчера, 21 июня в Геническе. 20-летний Владимир вместе с мамой отдыхали на море и решили вдвоем прокатиться на катамаране. Парень захотел прыгнуть с катамарана в воду. В результате прыжка он сломал себе шею. Предварительно, Владимир прыгнул на мелководье и ударился о дно.
Медикам, которые прибыли на вызов, пришлось лишь констатировать смерть днепрянина.
Напомним, что в Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.
[media type="video" id="387405637"