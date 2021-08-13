Погиб в день своего 18-летия: в Тернопольской области юноша разбился на мотоцикле (фото)

Погиб в день своего 18-летия: в Тернопольской области юноша разбился на мотоцикле (фото)

В этот день произошла еще одна жуткое ДТП, в которое попал 7-летний мальчик.

В четверг, 12 августа, в Тернопольской области произошли две страшные ДТП. В результате аварий погиб 18-летний мотоциклист, а 7-летний мальчик попал в реанимацию.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

"Около 2:20 на линию "102" поступило сообщение об аварии от фельдшера экстренной медицинской помощи. Врач сказал, что между селами Кутянка и Андрушовка Кременецкого района водитель мотоцикла попал в дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мотоциклист на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм молодой человек погиб в день своего восемнадцатилетия.

Полицейские говорят, что на момент ДТП парень был трезв, но не одел шлем, который был пристегнут на мототранспорте.

ГУ Нацполиции Тернопольской области

В еще одном ДТП пострадал малолетний ребенок. В реанимацию в тяжелом состоянии бригада скорой госпитализировала семилетнего жителя Теребовлянского района. Мальчик вместе с братом играл мячом и в какой-то момент вышел на проезжую часть дороги.

В это время рядом проезжал мотоциклист, который не успел затормозить и задел багажником малолетнего. Ребенка госпитализировали. Состояние мальчика — тяжелое.

У водителя отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Оба ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, в Карпатах в ДТП попали туристы из Саудовской Аравии. Среди пострадавших есть младенец

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