Погиб в день своего рождения: в психбольнице под Кривым Рогом рассказали подробности убийства медбрата пациентом

Погиб в день своего рождения: в психбольнице под Кривым Рогом рассказали подробности убийства медбрата пациентом

21-летний подозреваемый в убийстве лечился от шизофрении.

Вблизи Кривого Рога 18 июля в селе Гейковка в областной психоневрологической больнице пациент забил до смерти ножкой от металлического стула медицинского работника, украл ключи и убежал из учреждения. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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О том, с каким диагнозом находился пациент и как произошло убийство, рассказал "Первому городскому" главный врач Гейковской областной психоневрологической больницы Николай Жир и лечащий врач беглеца, Светлана Кулеева.

По словам главы медучреждения, 21-летний парень страдал шизофренией с раннего возраста, из-за чего получил вторую группу инвалидности. В больнице агрессивных действий за этим пациентом не замечали.

"Он вышел в 3:00 из обычной палаты, громко с собой разговаривал — периодически он имел слуховые галлюцинации. Он шел в сторону балкона курить. К нему, конечно, подошел наш санитар — человек тоже очень опытный, он 20 лет проработал в больнице, чтобы выяснить причины, почему он не спит. Больной сразу начал проявлять к нему агрессию: схватил металлический стул, разбил его об пол и ножкой металлического стула нанес ему несколько ударов по голове. Один из которых, в висок, оказался смертельным", — рассказывает Николай Жир.

После убийства пациент украл у санитара служебный ключ, открыл дверь и убежал из отделения. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Убитому санитару было 54 года. Именно 18 июля он праздновал свой день рождения. В учреждении работала и его жена, тоже санитаркой.

По факту убийства медработника в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство).

Как рассказала лечащий врач пациента Светлана Кулеева, он находился в так называемой спокойной палате, со своими соседями не конфликтовал, хотя мог проявить агрессию на словах, однако к насильственным действиям не доходило.

"Тяжелая форма шизофрении злокачественная, наступила у него в раннем возрасте, сформировался уже смешанный тип дефекта — лечим нейролептиками. Поступал к нам не первый раз, ремиссии очень короткие — непродолжительное время он дома, а потом снова поступал к нам. В последнее время у него было стабильное состояние, как произошел этот инцидент, не могу сказать", — отметила врач.

По словам медиков, 21-летний пациент, которого подозревают в убийстве санитара, в медучреждение возвращался раз 5. Последний раз он попал сюда из-за агрессии к своей бабушке, матери и отцу. Мужчина угрожал родным ножом.

Сейчас местонахождение беглеца неизвестно. Его поиски продолжаются.

Напомним, что в Италии медбрат задушил свою девушку-врача из-за того, что она якобы "заразила его коронавирусом". Оба медика работали в больнице города Мессина на Сицилии и помогали бороться с недугом.

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