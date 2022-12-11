Погиб водитель и двое детей: в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП

На трассе столкнулись два автомобиля.

Недалеко от с. Гавриловцы Каменец-Подольского района произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – Toyota и Ford Transit.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

"Чрезвычайники пятой Государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место происшествия. Они деблокировали тела погибших с изуродованного автомобиля Toyota. Также отсоединили аккумуляторные батареи авто, чтобы предотвратить пожар, и смыли остатки горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги", — говорится в сообщении.

В результате аварии погиб 23-летний водитель Toyota и два пассажира того же авто — девочка и парень. 56-летний водитель Ford и 43-летний пассажир этого авто госпитализированы в травматологическое отделение Каменец-Подольской многопрофильной больницы.

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