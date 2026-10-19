«Погибла 21-летняя девушка»: последствия массированной атаки РФ на Киев, Днепр, Ровенскую и Львовскую области

Россия массированно атаковала Украину 19 октября / © Управление ГСЧС Киева

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Сегодня, 19 октября, россияне в очередной раз нанесли массированную комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами по Украине. Известно о прилетах в Киеве, Киевской области, Днепре, Ровенской и Львовской областях.

ТСН собрала последствия российских атак и последние данные о пострадавших.

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Что удалось сбить сегодня ночью

В ночь на 19 октября, начиная с шести вечера предыдущего дня, россияне совершили массированный комбинированный удар по территории Украины. Для воздушной атаки противник применил баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 из Смоленской, Брянской и Курской областей РФ, крылатые ракеты «Искандер-К» из воздушного пространства Курской области, а также 269 ударных беспилотников разного типа.

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Среди запусков зафиксировано 59 реактивных дронов, БпЛА «Shahed», S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дрены-имитаторы «Пародия». Пуски осуществлялись с нескольких направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово, а также со временно оккупированных территорий в Донецке и Гвардейском в Крыму, пишут в Воздушных силах ВСУ.

По предварительной информации Воздушных сил, по состоянию на 09:00 украинским защитникам удалось сбить или подавить 247 воздушных целей:

4 крылатые ракеты «Искандер-К»;

243 вражеских БпЛА типа Shahed (из них — 43 реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.

Вместе с тем подтверждены попадания на 25 локациях, а еще на 8 объектах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

По состоянию на данный момент воздушная атака все еще продолжается.

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Попадания в Киеве: последствия российской атаки

В ночь на 19 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, в результате чего повреждения получила гражданская инфраструктура в трех районах столицы. По данным ГСЧС и мэра Виталия Кличко, во время атаки погибла 21-летняя девушка, а общее количество пострадавших возросло. Двое раненых находятся на стационарном лечении в больницах, а другим оказана медицинская помощь прямо на местах событий.

В Деснянском районе зафиксировано попадание в здание медицинского центра, а спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном нежилом сооружении, где частично был разрушен фасад, повреждены автомобили и обнаружено тело погибшей.

В Днепровском и Соломенском районах обломки попали в нежилую застройку, а также в первый этаж 25-этажного жилого дома, где ранения получили три человека.

Кроме этого, из-за вражеской атаки существенные повреждения получила наземная инфраструктура киевского метро на левом берегу. В результате попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов, а также повреждена кабельная сеть, что привело к ограничению движения поездов на красной линии.

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В связи с разрушениями поезда красной линии временно курсируют только на участке между станциями «Академгородок» и «Дарница». Наземные станции «Черниговская» и «Лесная» закрыты для пассажиров, пока аварийные бригады работают над восстановлением путей и инфраструктуры. О полноценном возобновлении движения обещают сообщить дополнительно по завершении ремонтных работ.

© Укринформ

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Атака на Киевскую область 19 октября: последствия

Россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Больше всего от вражеских обстрелов пострадал Бучанский район, в частности, город Ирпень, где баллистические ракеты попали в жилой сектор и промышленную зону.

В результате атаки в Ирпене ранения получили шесть гражданских, среди которых трое детей. Кроме этого, под завалами ищут трех человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

В городе загорелся частный дом, взрывными волнами и обломками в общей сложности повреждены 11 частных жилых домов, выбиты стекла в нескольких многоэтажках, разбиты 6 автомобилей, а также складские и производственные помещения. Разрушения получил и Вышгородский район, где поврежден объект инфраструктуры, частный дом и 5 автомобилей. На местах работают все экстренные и коммунальные службы.

Из-за вражеской атаки и тревожной ночи обучение в Ирпене 19 октября перевели в онлайн-формат. В управлении образования и науки Ирпенского городского совета просят отнестись с пониманием к тому, что из-за последствий обстрела не все ученики и учителя смогут сразу присоединиться к учебному процессу.

Удар россиян по Днепру 19 октября

Ночью россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего повреждены и разрушены частные жилые дома, а также разбита местная инфраструктура. За ночь силы ПВО сбили 21 вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

В результате вражеской атаки пострадала 84-летняя женщина, которую медики доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, были опасения, что внутри поврежденных жилищ могли оставаться заблокированные люди, поэтому на месте происшествия сразу приступили к работе все экстренные службы.

По уточненным данным, из-за обстрелов разрушены три дома, а еще по меньшей мере три дома сильно повреждены. На местах попаданий идет ликвидация последствий атаки и оценка масштабов разрушений.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа находится на месте событий. Он заверил, что вместе с гуманитарными организациями окажет помощь всем пострадавшим.

Удар по Ровенской области сегодня

Сегодня ночью, 19 октября, под зверский удар попала и Ровенская область. В течение ночи силы ПВО активно отражали нападение и уничтожили значительное количество целей, но разрушений избежать не удалось.

В результате ударов были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры на территории области. По предварительной информации, ранены две женщины.

Атака также вызвала серьезные проблемы с электроснабжением и привела к обесточиванию в разных уголках области. Наибольшие повреждения и отключения света получил Ровенский район.

«По результатам вражеских атак имеем обесточивание в разных уголках Ровенской области. Больше всего в Ровенском районе. Новые атаки усложняют работу энергетиков по восстановлению. Тревога продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных», — пишет глава ОВА Александр Коваль.

Атака на Львовскую область 19 октября: последствия

Утром 19 октября российская армия направила свои ударные беспилотники в направлении Львова. О приближении вражеского дрона к городу заранее предупреждал мэр города Андрей Садовой.

Около 08:50 украинские воины ПВО успешно уничтожили вражеский беспилотник вблизи областного центра. О сбитии воздушной цели во Львове сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сбитый дрон упал на частную территорию в селе Зубра Львовского района. В результате падения обломков существенные повреждения получили 6 жилых домов и 6 припаркованных автомобилей.

Атака на Запорожскую область: что известно

Российские войска утром нанесли удар по поселку Кушугум Запорожской области. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту четыре управляемых авиационных бомбы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Один из вражеских ударов стал смертельным для 57-летнего мужчины. Кроме того, взрывная волна и обломки КАБ повредили частные дома, расположенные недалеко от места попадания.

Информация о количестве раненых и погибших будет уточняться.

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