Погибла мать и два сына, одному из которых был лишь месяц: подробности ДТП под Черниговом, где из Десны достали автомобиль

Автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе.

В ДТП, которое произошло 22 января на понтонной переправе через Десну возле Чернигова, погибли мать и двое детей — мальчиков в возрасте 12 лет и один месяц.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова пресс-секретаря территориального управления Государственного бюро расследований Наталью Мелень.

По словам Мелень, автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе.

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"В автомобиле осталась водитель и двое ее сыновей — 2010 и 2022 года рождения. Их тела нашли ночью. Женщина была сотрудницей ГСЧС, 1981 года рождения. Всего в автомобиле было четыре человека. Мужчина успел выскочить", — рассказала спикер.

По предварительной информации, отметила Мелень, женщина не справилась с управлением.

Сейчас идет экспертиза.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нанесение гибели нескольких человек). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отметим, ДТП произошло в воскресенье, 22 января, в 16:30. В тот же день открыли проезд по понтонному мосту через Десну в 14:00. После 18.30 Служба автомобильных дорог в области сообщила о прекращении движения.

Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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