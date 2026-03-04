ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
380
Время на прочтение
1 мин

Погибла под колесами: в Киевской области произошло жуткое ДТП

Следователи уже выясняют все обстоятельства этой аварии.

Автор публикации
Дарья Щербак
© Полиция Киевской области

В городе Бровары Киевской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину прямо на регулируемом перекрестке.

Об этом пишет полиция в Киевской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 3 марта около 20:35 на улице Киевской. 41-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. Ситуацию усугубило то, что она двинулась на запрещенный сигнал светофора.

Материалы дела / © Полиция Киевской области

Именно в этот момент в направлении Чернигова двигался автомобиль Volkswagen под управлением 53-летнего водителя, не успевшего избежать столкновения и совершившего наезд на пешехода.

От полученных тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков скорой помощи. Врачам оставалось только констатировать смерть.

Материалы дела / © Полиция Киевской области

В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по факту ДТП, повлекшего гибель пешехода (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Следователи продолжают устанавливать все детали этого жуткого инцидента.

Напомним, в селе Дубовцы Черновицкого района произошла смертельная ДТП — столкнулись внедорожник и тепловоз. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Также в Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие – водитель сбил двух пешеходов. Один из них скончался в карете скорой.

