Погибла вместе с теми, кого спасала: российская авиабомба убила волонтера на Донбассе

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В субботу, 11 июля, в Дружковке Донецкой области в результате российского удара управляемой авиабомбой погибла местная волонтер Ольга Кузьменко. Женщина принципиально оставалась в опасной зоне, чтобы заботиться о заброшенных животных и помогать с их эвакуацией.

О трагедии сообщил журналист и волонтер Александр Качура.

Трагедия произошла прямо во время того, как волонтер кормила своих подопечных — вражеский КАБ унес жизни и Ольги, и животных, которыми она заботилась.

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Знакомые женщины рассказывают, что у нее была феноменальная любовь к братьям нашим меньшим и Ольга до последнего искала для них новые семьи.

Погибшая волонтер Ольга Кузьменко.

«Почему бумеранг и карма не сработали. Женщина всю жизнь делала добро людям, животным, а получила такую ужасную смерть», – делится Александр.

На фоне этой страшной потери волонтер еще раз обратился ко всем, кто до сих пор остается в прифронтовых городах: не медлите с эвакуацией. Ситуация обостряется каждый день, и решение остаться может стоить жизни.

Ранее мы информировали, что в Запорожье в результате российского авиаудара КАБом погиб 22-летний лейтенант полиции Дмитрий Белименко.

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