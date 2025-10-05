Погибла вместе со своей семьей: атака РФ унесла жизнь ученицы Лапаевского лицея (фото)

Анастасия Грицов – ученица 10-А класса Фото: Лапаевский лицей имени Героя Украины Г. Кирпы

Реклама

Во время массированного удара РФ по Львовщине в ночь на 5 октября погибла ученица 10-А класса Лапаевского лицея Анастасия Грыцив вместе с семьей.

Лапаевский лицей имени Героя Украины Георгия Кирпы сообщил об этом в воскресенье, 5 октября.

Эта трагедия принесла невыразимую боль для Лапаевского лицея и всего Зимноводовского сообщества, отмечают в Лапаевке. Вместе с Настей жизнь оборвалась и у ее родных.

Реклама

Анастасия Грицив погибла вместе с семьей от власти РФ Фото: Igor Zinkevych

Это страшное известие глубоко всколыхнуло всю общину. Настю вспоминают как искреннюю, дружелюбную и жизнерадостную девушку, которая всегда дарила улыбку и поддержку окружающим.

«Смерть страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья… Из жизни вместе с родными ушел ребенок — ангел ГРЫЦИВ АНАСТАСИЯ, ученица 10-А класса. Слезы, отчаяние, боль… Только искренней молитвой можем поддержать душу доброй, нежной, светлой Насти», — написали в общине.

Атака по Львовской области

В Зимноводовской общине объявлен День траура.

Учителя, одноклассники и жители общины чтят память юной ученицы и ее семьи.

Реклама

«Не верим что не зайдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется спокойно, ласково так, как умела только она. Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью. Будем молиться искренне все, чтобы Бог принял их в свои владения и одарил райским покоем», — отметили в Лапаевке.

Напомним, 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки. Это произошло во Львовской области. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка.

Во время комбинированной атаки РФ на западе Украины раздалась серия взрывов, часть Львова оказалась без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow. .