Погибла вместе со своей семьей: атака РФ унесла жизнь ученицы Лапаевского лицея (фото)
Во время ночного ракетного российского удара погибла школьница из Лапаевского лицея Львовской области. Враг унес жизни не только девушки, но и всей ее семьи. В общине объявлен День траура.
Во время массированного удара РФ по Львовщине в ночь на 5 октября погибла ученица 10-А класса Лапаевского лицея Анастасия Грыцив вместе с семьей.
Лапаевский лицей имени Героя Украины Георгия Кирпы сообщил об этом в воскресенье, 5 октября.
Эта трагедия принесла невыразимую боль для Лапаевского лицея и всего Зимноводовского сообщества, отмечают в Лапаевке. Вместе с Настей жизнь оборвалась и у ее родных.
Это страшное известие глубоко всколыхнуло всю общину. Настю вспоминают как искреннюю, дружелюбную и жизнерадостную девушку, которая всегда дарила улыбку и поддержку окружающим.
«Смерть страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья… Из жизни вместе с родными ушел ребенок — ангел ГРЫЦИВ АНАСТАСИЯ, ученица 10-А класса. Слезы, отчаяние, боль… Только искренней молитвой можем поддержать душу доброй, нежной, светлой Насти», — написали в общине.
В Зимноводовской общине объявлен День траура.
Учителя, одноклассники и жители общины чтят память юной ученицы и ее семьи.
«Не верим что не зайдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется спокойно, ласково так, как умела только она. Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью. Будем молиться искренне все, чтобы Бог принял их в свои владения и одарил райским покоем», — отметили в Лапаевке.
Напомним, 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки. Это произошло во Львовской области. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка.
Во время комбинированной атаки РФ на западе Украины раздалась серия взрывов, часть Львова оказалась без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow. .