Погибли 26 человек, самому молодому - 17 лет: новые подробности ужасного ДТП в Ровенской области

Погибли 26 человек, самому молодому - 17 лет: новые подробности ужасного ДТП в Ровенской области

Число погибших во вчерашнем ужасном ДТП в Ровенской области возросло до 26 человек. Из них 24 пассажира и два водителя — микроавтобуса и автобуса.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

Все пассажиры в возрасте от 17-ти до 69-ти лет. Самому молодому 12 мая должно было исполниться 18 лет.

На момент ДТП в салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в городе Броды, второй водитель — во Львове.

Также читайте Оккупанты продолжают жестокий штурм: какая ситуация в Мариуполе 4 мая

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, совершивший ДТП, совершал маневр обгона другого ТС, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Напомним, ранее было известно о 17 погибших в аварии на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области. Там столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

Смертельная авария на трассе "Киев-Чоп" – погибли 17 человек

Читайте также: