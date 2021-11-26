Погибли 35-летняя мать и ее 3-летний сын: в Днепропетровской области автомобиль влетел в пешеходов (фото)

Погибли 35-летняя мать и ее 3-летний сын: в Днепропетровской области автомобиль влетел в пешеходов (фото)

Медики госпитализировали 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину.

В г. Каменское Днепропетровской области 26 ноября в 17:20 автомобиль влетел в пешеходов. В ДТП погибла 35-летняя женщина и ее 3-летний сын.

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Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным полиции, ДТП произошло на ул. Сечеславский шлях, напротив одного из отелей. 50-летний водитель автомобиля ЗАЗ сбил четырех пешеходов – двух женщин и двоих детей.

На месте аварии погибла 35-летняя женщина, ее 3-летний сын скончался в больнице. Медики госпитализировали 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

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