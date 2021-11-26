Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Погибли 35-летняя мать и ее 3-летний сын: в Днепропетровской области автомобиль влетел в пешеходов (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Погибли 35-летняя мать и ее 3-летний сын: в Днепропетровской области автомобиль влетел в пешеходов (фото)

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Медики госпитализировали 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину.

В г. Каменское Днепропетровской области 26 ноября в 17:20 автомобиль влетел в пешеходов. В ДТП погибла 35-летняя женщина и ее 3-летний сын.

Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным полиции, ДТП произошло на ул. Сечеславский шлях, напротив одного из отелей. 50-летний водитель автомобиля ЗАЗ сбил четырех пешеходов – двух женщин и двоих детей.

На месте аварии погибла 35-летняя женщина, ее 3-летний сын скончался в больнице. Медики госпитализировали 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Читайте также:

ДТП в Харькове: экспертиза признала, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения

ДТП в Харькове: экспертиза признала, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения
Следующая публикация