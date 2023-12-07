Погибли 6 человек: в полиции обнародовали видео с места страшного ДТП в Харьковской области

Утром 7 декабря на трассе неподалеку от села Новопавловка Изюмского района произошло жуткое ДТП. Следователи показали видео с места, где произошла страшная авария.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

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По данным правоохранителей, грузовой автомобиль TATRA двигался из Харькова в сторону города Изюм. Во встречном направлении двигались микроавтобус Nissan Primastar и автомобиль Mitsubishi. В результате столкновения автомобилей на полосе движения в сторону Харькова погибли 6 человек: водитель и пассажиры Nissan Primastar. Водителей других автомобилей с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Харьковской области, близ села Новопавловка, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли 6 человек.

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