Погибли более 10 человек: в ГСЧС озвучили статистику и последствия пожаров на Новый год

Погибли более 10 человек: в ГСЧС озвучили статистику и последствия пожаров на Новый год

Спасатели обращаются к украинцам не терять бдительности во время праздников.

В Украине за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, во время которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Поэтому спасатели обращаются к украинцам не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

В Коломне на Ивано-Франковщине трое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу 31 декабря около 16:20. Пострадавшим – 4, 6 и 8 лет. Все жители улицы Довбуша. Состояние детей тяжелое.

Так, 31 декабря в 19:05 произошел пожар в селе Стопчатов Косовского района – горел комплекс хозяйственных построек. Пострадавших в пожаре нет. Причина пожара устанавливается.

1 января в 03:23 в Кривом Роге вспыхнул пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь распространился на входную дверь дома, поэтому супруги пенсионеров оказались заблокированными в задымленной квартире. Мужчина и женщина вышли на балкон и ждали спасателей. Их удалось спасти и госпитализировать в Криворожскую городскую клиническую больницу №2.

Напомним, что в Ровно 31 декабря в 19:54 вспыхнул троллейбус с пассажирами. Пожар был ликвидирован спасателями.