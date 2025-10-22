Погибли дети, попадание в жилые дома: Зеленский отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Ночью российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под прицелом была энергетика, но произошло много попаданий в жилые дома. Погибли шесть человек, из них - двое детей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще одна ночь, доказывающая, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в Запорожье возникли пожары, в Киеве фиксируют попадание в дома. В общей сложности этой ночью пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

"Русские слова о дипломатии ничего не означают, пока российские руководители не испытывают критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров", - заявил президент.

Зеленский призвал принять мощный санкционный пакет ЕС. Также, подчеркнул он, Киев рассчитывает "на сильные санкционные шаги США и "Семерки", всех - кто стремится к миру.

"Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ. Каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - добавил украинский лидер.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на ночную атаку РФ. Он подчеркнул, что атаки Кремля по гражданским - это "привычный почерк террористического образования, которое маскируется под страну".