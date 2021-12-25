Погибли два маленьких мальчика: на Днепропетровщине авто многодетной семьи попало в жуткое ДТП — СМИ

Погибли два маленьких мальчика: на Днепропетровщине авто многодетной семьи попало в жуткое ДТП — СМИ

Причины аварии устанавливаются полицией.

В Криничанском районе Днепропетровской области в четверг, 24 декабря, столкнулись автомобили Audi и Mercedes. По данным СМИ, в ДТП погибли двое детей.

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Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.

ДТП произошло вблизи села Николаевка Днепропетровской области в 20:00. По данным издания, автомобиль Audi A6, в котором ехала многодетная семья, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.

Фото: телеграмм-канал "Днепр оперативный"

На месте аварии погиб 12-летний мальчик и его 1-летний брат. Также в ДТП пострадала мать детей и 8-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Причины аварии устанавливаются полицией.

Фото: телеграмм-канал "Днепр оперативный"

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