Погибли два маленьких мальчика: на Днепропетровщине авто многодетной семьи попало в жуткое ДТП — СМИ

Причины аварии устанавливаются полицией.
В Криничанском районе Днепропетровской области в четверг, 24 декабря, столкнулись автомобили Audi и Mercedes. По данным СМИ, в ДТП погибли двое детей.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.
ДТП произошло вблизи села Николаевка Днепропетровской области в 20:00. По данным издания, автомобиль Audi A6, в котором ехала многодетная семья, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.
На месте аварии погиб 12-летний мальчик и его 1-летний брат. Также в ДТП пострадала мать детей и 8-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии.
Причины аварии устанавливаются полицией.
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