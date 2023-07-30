Погибшая и раненые, выбиты стекла и поврежден православный храм: последствия ракетной атаки на Сумы

В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по городу.

Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. На месте происшествия работают необходимые службы.

Об этом сообщили в МВД в социальных сетях.

Предварительно известно о по меньшей мере 1 погибшей и 5 раненых гражданских лиц.

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Идет ликвидация последствий пожара.

В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено также здание православного храма, расположенного рядом – сообщило Общественное.

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