Погибшая и раненые, выбиты стекла и поврежден православный храм: последствия ракетной атаки на Сумы

В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по городу.
Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. На месте происшествия работают необходимые службы.
Об этом сообщили в МВД в социальных сетях.
Предварительно известно о по меньшей мере 1 погибшей и 5 раненых гражданских лиц.
Идет ликвидация последствий пожара.
В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено также здание православного храма, расположенного рядом – сообщило Общественное.
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