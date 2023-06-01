Погибли мужчина и женщина: полиция назвала причины смертельной стрельбы в Одессе

Полиция продолжает расследовать трагедию.
В Одессе в четверг, 1 июня, во время смертельной стрельбы погибла женщина, 30-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Полиция установила, что причиной убийств был конфликт между родственниками.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Стрельба произошла в Киевском районе Одессы 1 июня в 15:00. По данным полиции, трагедия произошла из-за конфликта между родственниками, которые ехали в двух автомобилях.
На месте трагедии погибла женщина, 30-летний водитель BMW умер по дороге в больницу.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия, из-за которого погибли люди. Продолжаются следственные действия.
Напомним, 1 июня стало известно о смертельной стрельбе в Одессе. Полиция тогда сообщила об одном погибшем и двух раненых.
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