Погибли мужчина и женщина: полиция назвала причины смертельной стрельбы в Одессе

В Одессе в четверг, 1 июня, во время смертельной стрельбы погибла женщина, 30-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Полиция установила, что причиной убийств был конфликт между родственниками.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Стрельба произошла в Киевском районе Одессы 1 июня в 15:00. По данным полиции, трагедия произошла из-за конфликта между родственниками, которые ехали в двух автомобилях.

На месте трагедии погибла женщина, 30-летний водитель BMW умер по дороге в больницу.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия, из-за которого погибли люди. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 1 июня стало известно о смертельной стрельбе в Одессе. Полиция тогда сообщила об одном погибшем и двух раненых.

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