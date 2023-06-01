Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Погибли мужчина и женщина: полиция назвала причины смертельной стрельбы в Одессе

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1458
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Погибли мужчина и женщина: полиция назвала причины смертельной стрельбы в Одессе

В Одессе застрелили двух человек. / Фото: Полиция Одесской области

Полиция продолжает расследовать трагедию.

В Одессе в четверг, 1 июня, во время смертельной стрельбы погибла женщина, 30-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Полиция установила, что причиной убийств был конфликт между родственниками.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Стрельба произошла в Киевском районе Одессы 1 июня в 15:00. По данным полиции, трагедия произошла из-за конфликта между родственниками, которые ехали в двух автомобилях.

На месте трагедии погибла женщина, 30-летний водитель BMW умер по дороге в больницу.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия, из-за которого погибли люди. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 1 июня стало известно о смертельной стрельбе в Одессе. Полиция тогда сообщила об одном погибшем и двух раненых.

Читайте также:

Взрыв в Голосеевском районе столицы: как выглядит обстрелянный дом изнутри

Взрыв в Голосеевском районе столицы: как выглядит обстрелянный дом изнутри

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1458
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация