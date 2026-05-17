ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Погибли на месте: в Сумской области два человека подорвались во время загрузки обломков БПЛА в авто

В Сумской области мужчины нашли обломки сбитого беспилотника и попытались загрузить их в машину, после чего раздался мощный взрыв.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
На Сумщине взорвались обломки беспилотника - погибли двое мужчин

На Сумщине взорвались обломки беспилотника — погибли двое мужчин / © Сумская ОВА

В Путивльской громаде на Сумщине из-за детонации взрывоопасного предмета погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Утром, 17 мая, двое местных нашли обломки беспилотника и начали загружать их в автомобиль, после чего один из опасных элементов взорвался. В результате взрыва погибли мужчины 45 и 47 лет.

В Сумской областной военной администрации напоминают, что такой находки часто могут представлять смертельную опасность.

«В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов — не приближайтесь, не прикасайтесь и сразу сообщайте спасателям или полиции», — отмечают в ОВА.

Напомним, на Ровенщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний парень.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie