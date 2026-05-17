Погибли на месте: в Сумской области два человека подорвались во время загрузки обломков БПЛА в авто
В Сумской области мужчины нашли обломки сбитого беспилотника и попытались загрузить их в машину, после чего раздался мощный взрыв.
В Путивльской громаде на Сумщине из-за детонации взрывоопасного предмета погибли двое мужчин.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Утром, 17 мая, двое местных нашли обломки беспилотника и начали загружать их в автомобиль, после чего один из опасных элементов взорвался. В результате взрыва погибли мужчины 45 и 47 лет.
В Сумской областной военной администрации напоминают, что такой находки часто могут представлять смертельную опасность.
«В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов — не приближайтесь, не прикасайтесь и сразу сообщайте спасателям или полиции», — отмечают в ОВА.
Напомним, на Ровенщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний парень.
