Погибли на месте: в Сумской области два человека подорвались во время загрузки обломков БПЛА в авто

На Сумщине взорвались обломки беспилотника — погибли двое мужчин

В Путивльской громаде на Сумщине из-за детонации взрывоопасного предмета погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Утром, 17 мая, двое местных нашли обломки беспилотника и начали загружать их в автомобиль, после чего один из опасных элементов взорвался. В результате взрыва погибли мужчины 45 и 47 лет.

В Сумской областной военной администрации напоминают, что такой находки часто могут представлять смертельную опасность.

«В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов — не приближайтесь, не прикасайтесь и сразу сообщайте спасателям или полиции», — отмечают в ОВА.

Напомним, на Ровенщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний парень.

