Погибли отец и сын: в Сумской области семья отравилась угарным газом (фото)

Жена и дочь находятся в больнице.
В Глухове семья отравилась угарным газом. По данным спасателей, погибли два человека.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.
Трагедия произошла в одном из жилищ многоквартирного дома. Спасатели получили сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек около 20:35.
По предварительной информации, погибли отец и его сын, жена с дочерью находятся в больнице.
Напомним, в Чернигове во время пожара в квартире многоэтажки погибла женщина. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение погибшей с огнем.