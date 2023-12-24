Погибли отец и сын: в Сумской области семья отравилась угарным газом (фото)

Жена и дочь находятся в больнице.

В Глухове семья отравилась угарным газом. По данным спасателей, погибли два человека.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

Трагедия произошла в одном из жилищ многоквартирного дома. Спасатели получили сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек около 20:35.

По предварительной информации, погибли отец и его сын, жена с дочерью находятся в больнице.

Напомним, в Чернигове во время пожара в квартире многоэтажки погибла женщина. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение погибшей с огнем.

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