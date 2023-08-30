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Погибли шесть пилотов: подробности авиакатастрофы на Донетчине

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Погибли шесть пилотов: подробности авиакатастрофы на Донетчине

Вертолет Ми-8 / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

На месте падения военных вертолетов Ми-8 в Краматорском районе Донецкой области 29 августа обнаружили тела шести военнослужащих. Имена и обстоятельства гибели не разглашаются из соображений безопасности.

Об этом в комментарии "Общественному" сказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита.

Что еще известно

Как отметил спикер, все военные имели офицерские звания. Один из них родом с Полтавщины, остальные – из других регионов Украины. Будут прощаться с пилотами 1 сентября в Полтаве.

Источники "Украинской правды" в силовых структурах сообщили, что в Единый реестр досудебных решений внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним карается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет". Расследованием занимается ДБР.

Напомним, 25 августа над Житомирщиной произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных сил ВС Украины".

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Дата публикации
Просмотры
8050
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