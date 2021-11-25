Погибли три человека, среди которых 3-летний ребенок: в Харькове подняли грузовик, раздавивший такси (фото)

Потерпевшие погибли на месте ДТП.
В ДТП на окружной дороге Харькова, в которой 25 ноября грузовик раздавил такси, погибло три человека. Это – мужчина, женщина и ребенок в возрасте ориентировочно 3-4 года.
Об этом в комментарии "Общественному" сообщил и. о. начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"Погибло три человека, а именно водитель автомобиля марки Renault (такси) и его два пассажира. Ребенок около 3-4 лет и ехавшая в такси женщина", — сообщил Сергей Болвинов.
Издание newsroom.kh.ua сообщило, что спасатели уже подняли грузовик с разбитого такси. Для этого они сначала убрали рассыпанный щебень и с помощью автокрана подняли металлическую конструкцию.
Напомним, в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.
В полиции сообщили, что в ДТП есть погибшие, их точное количество устанавливается.
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