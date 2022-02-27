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Погибли в первые часы нападения РФ: в Очакове извлекли из воды тела украинских воинов

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Погибли в первые часы нападения РФ: в Очакове извлекли из воды тела украинских воинов

Спасателям удалось обнаружить тела тех защитников, которые приняли первым бой с оккупантом.

Водолазы ГСЧС достали из воды в Очакове Николаевской области погибших в первый день нападения РФ защитников Украины.

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что с момента вторжения РФ прошло четыре дня, но только сегодня, 27 февраля, спасателям удалось обнаружить тела защитников, которые приняли первыми бой с оккупантом.

"Водолазам ГСЧС Украины только сейчас удалось извлечь из воды тела военных, погибших в первые часы вторжения в Украину путинской армии. Очаков, Николаевская область, страшные последствия "погостившего" здесь"русского мира". Наши спасатели тоже на передовой. На передовой преодоление последствий этой преступной войны, развязной кремлевским террористом", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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