Погибли в первые часы нападения РФ: в Очакове извлекли из воды тела украинских воинов

Погибли в первые часы нападения РФ: в Очакове извлекли из воды тела украинских воинов

Спасателям удалось обнаружить тела тех защитников, которые приняли первым бой с оккупантом.

Водолазы ГСЧС достали из воды в Очакове Николаевской области погибших в первый день нападения РФ защитников Украины.

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что с момента вторжения РФ прошло четыре дня, но только сегодня, 27 февраля, спасателям удалось обнаружить тела защитников, которые приняли первыми бой с оккупантом.

"Водолазам ГСЧС Украины только сейчас удалось извлечь из воды тела военных, погибших в первые часы вторжения в Украину путинской армии. Очаков, Николаевская область, страшные последствия "погостившего" здесь"русского мира". Наши спасатели тоже на передовой. На передовой преодоление последствий этой преступной войны, развязной кремлевским террористом", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: