Погибли женщина и ребенок, а водитель наложил на себя руки: подробности ДТП на Харьковщине

На месте ДТП / © Facebook полиции Харьковской области

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В Харьковской области в ДТП погибли 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Мужчина — водитель транспортного средства — покончил жизнь самоубийством. Он не мог пережить семейное горе.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Tipo, а затем с грузовиком Renault Magnum.

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На месте аварии

После аварии 52-летний водитель Hyundai, в котором погибли женщина и ребенок, в состоянии сильного эмоционального потрясения совершил самоубийство, сообщила полиция.

Водители других автомобилей получили острую реакцию на стресс.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. Водитель выжил, а его брат — нет.

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