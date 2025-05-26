ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
678
Время на прочтение
1 мин

Погибли женщина и ребенок, а водитель наложил на себя руки: подробности ДТП на Харьковщине

В Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте ДТП

На месте ДТП / © Facebook полиции Харьковской области

В Харьковской области в ДТП погибли 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Мужчина — водитель транспортного средства — покончил жизнь самоубийством. Он не мог пережить семейное горе.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Tipo, а затем с грузовиком Renault Magnum.

На месте аварии

На месте аварии

После аварии 52-летний водитель Hyundai, в котором погибли женщина и ребенок, в состоянии сильного эмоционального потрясения совершил самоубийство, сообщила полиция.

Водители других автомобилей получили острую реакцию на стресс.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. Водитель выжил, а его брат — нет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie