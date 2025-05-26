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Погибли женщина и ребенок, а водитель наложил на себя руки: подробности ДТП на Харьковщине
В Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных.
В Харьковской области в ДТП погибли 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Мужчина — водитель транспортного средства — покончил жизнь самоубийством. Он не мог пережить семейное горе.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Tipo, а затем с грузовиком Renault Magnum.
После аварии 52-летний водитель Hyundai, в котором погибли женщина и ребенок, в состоянии сильного эмоционального потрясения совершил самоубийство, сообщила полиция.
Водители других автомобилей получили острую реакцию на стресс.
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. Водитель выжил, а его брат — нет.