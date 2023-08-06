Погибли женщина и ребенок: на Закарпатье водитель совершил двойное ДТП

В селе Большая Копаня Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

Обо всех подробностях сообщает полиция Закарпатской области.

24-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сбил 33-летнюю женщину с 8-летним ребенком, которые шли по обочине. После этого мужчина столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Volkswagen Golf.

В автомобиле находилась семья – 21-летний водитель, его 20-летняя жена и их 2-летний сын.

"В результате этой аварии с места происшествия госпитализировали всех пятерых пострадавших. В больнице скончалась 33-летняя женщина-пешеход и 2-летний ребенок, находившийся в автомобиле. 8-летнюю девочку и 21-летнего водителя Volkswagen Golf спасают медики в реанимационном отделении, 20-летнюю женщину отправили на лечение в травматологию", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители установили, что 24-летний водитель Mercedes Benz находился за рулем транспортного средства под действием алкоголя (0,83 промилле) и наркотиков. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанному грозит от семи до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Сквире Киевской области произошло ДТП: 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста.