Погибли животные: на ТОТ оккупанты не могут справиться с последствиями непогоды

Российские захватчики не могут справиться с последствиями непогоды, как бушевала на оккупированных территориях в конце ноября. В частности, из-за их бездействия погибли животные.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что произошло

По данным ЦНС, в ряде населенных пунктов оккупированного Запорожья до сих пор нет электроэнергии, ведь в регионе недостаточно энергетиков. Дело в том, что большинство специалистов покинуло родную землю после ее увлечения россиянами.

Ужасный инцидент произошел и на Арабатской стрелке в Херсонской области. Во время шторма залив Сиваш вышла из берегов и затопила "Сафари-парк". В результате трагедии в зоопарке оборвалась жизнь части животных, говорят в подполье, потому что из-за нехватки кадров в местном МЧС помощь им не смогли оказать вовремя.

"Оккупанты не способны обеспечить жизнедеятельность региона и несут только руины и смерть", — подытожили в ЦНС.

Напомним, россияне ужесточили контрдиверсионные меры во временно оккупированном Крыму. Их цель – подавить проукраинские действия местного подполья.

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