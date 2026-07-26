Погибло много коров: россияне атаковали молочную ферму в Сумской области

В Сумской области россияне атаковали ферму / © Сумская ОВА

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В ночь на воскресенье, 26 июля, россияне атаковали дронами молочно-товарную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. Погибло много коров.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Россияне атаковали молочную ферму: погибло много коров

В результате вражеской атаки на ферме погибли и были ранены коровы.

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«С вечера россияне атакуют беспилотниками ферму одного из производителей молока Сумской области», — пишет Григоров.

По словам главы ОВА, работники фермы нашли обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшим животным. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.

Олег Григоров подчеркнул, что враг целенаправленно атаковал мирный объект, который продолжает функционировать и снабжать регион молоком во время войны:

«Враг сознательно уничтожает хозяйства, имущество и результаты человеческого труда».

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Россияне атакуют фермерские хозяйства

Напомним, в декабре россияне атаковали фермерское хозяйство в Черниговской области.

Как сообщил спикер Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на месте удара вспыхнул пожар, в результате чего повреждены коровник и техника, а также погибли 7 коров.

Кроме этого, оккупанты повредили важный энергообъект в Прилуцком районе, из-за чего ряд населенных пунктов остался без света.

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