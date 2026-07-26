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Погибло много коров: россияне атаковали молочную ферму в Сумской области
В Сумской области российские дроны с ночи атакуют ферму одного из производителей молока. В результате обстрела погибли коровы. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на воскресенье, 26 июля, россияне атаковали дронами молочно-товарную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. Погибло много коров.
Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.
Россияне атаковали молочную ферму: погибло много коров
В результате вражеской атаки на ферме погибли и были ранены коровы.
«С вечера россияне атакуют беспилотниками ферму одного из производителей молока Сумской области», — пишет Григоров.
По словам главы ОВА, работники фермы нашли обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшим животным. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.
Олег Григоров подчеркнул, что враг целенаправленно атаковал мирный объект, который продолжает функционировать и снабжать регион молоком во время войны:
«Враг сознательно уничтожает хозяйства, имущество и результаты человеческого труда».
Россияне атакуют фермерские хозяйства
Напомним, в декабре россияне атаковали фермерское хозяйство в Черниговской области.
Как сообщил спикер Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на месте удара вспыхнул пожар, в результате чего повреждены коровник и техника, а также погибли 7 коров.
Кроме этого, оккупанты повредили важный энергообъект в Прилуцком районе, из-за чего ряд населенных пунктов остался без света.