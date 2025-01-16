Погибшая женщина, повреждены дома и автомобили: россияне ударили по Никополю

Оккупанты обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Применили также БпЛА.
Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область. С вечера российская армия продолжала терроризировать Никопольщину.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Больше всего досталось Никополю. К сожалению, в городе погибла женщина. Есть и пострадавший мужчина. Изувечены три десятка частных домов, один — разрушен. Уничтожено хозяйственное сооружение, еще полтора десятка — разбиты. Как и шесть гаражей и семь авто. Побиты п' ять многоэтажек. Задело газопроводы и линии электропередач", — написал он.
Разрушение есть и на промышленных предприятиях.
"Также под ударом находились Марганецкая, Мировская, Покровская громады. В последней повреждена инфраструктура. Люди целые. Ночью подразделения ППК "Восток" сбили в области три беспилотника", — добавил Лысак.
Напомним, российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В городе пострадали три человека.
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