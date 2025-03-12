Погибшему воину пришла повестка из ТЦК: как это объясняют в военкомате

В областном ТЦК выразили соболезнования родным погибшего героя и заверили, что по этому факту уже проводится проверка.

В Тернопольской области по адресу старшего сержанта ВСУ Андрея Иванюка, погибшего в октябре прошлого года, пришла повестка из Чортковского РТЦК с требованием явиться для уточнения данных.

Об этом позорном случае сообщила в соцсети сестра погибшего героя.

Она подчеркнула, что вызов поступил именно из того военкомата, представители которого пять месяцев назад приносили уведомление о его гибели по этому же адресу.

Сообщение о гибели старшего сержанта ВСУ Андрея Иванюка

"Подумал ли тот клерк, который готовит повестки, сверить их со списками погибших, проверил ли руководитель РТЦК и СП, что ему подсовывают на подпись..." — возмущенно написала женщина.

повестка в ТЦК на имя погибшего бойца ВСУ Андрея Иванюка

Сестра погибшего воина в своем сообщении потребовала публичного извинения перед родителями и женой Андрея Иванюка, а также "служебного расследования такой недопустимой халатности и некомпетентности, конечным результатом которого должны быть дисциплинарные взыскания".

В Тернопольском областном ТЦК и СП выразили сожаление по поводу досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Андрея Иванюка.

"Это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. К сожалению, в результате технической ошибки не совершилась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников”, — говорится в объяснении.

В военкомате выразили соболезнования родным и близким погибшего героя и заверили, что по этому факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

“Еще раз выражаем искренние извинения родным и близким Героя за этот недопустимый случай. Память о наших защитниках священна, и мы сделаем все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись”, — говорится в сообщении Тернопольского областного ТЦК и СП.

Напомним, в городе Хмельницком были задержаны двое мужчин, которые во время проверки их документов напали на военнослужащего-работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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