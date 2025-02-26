Погибшей "госпитальерке" Ирине Цыбух присвоено звание Героя Украины

По решению президента Украины Владимира Зеленского, парамедик из добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина "Чека" Цыбух, погибшая в прошлом году на Харьковском направлении, награждена орденом "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины.

Об этом говорит указ президента №144/2025 от 26 февраля 2025 года.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" ЦИБУХ Ирине Владимировне (посмертно)", – говорится в документе.

Напомним, 25-летняя Ирина Цыбух с позывным "Чека" погибла во время ротации за несколько дней до своего дня рождения. По воспоминаниям друзей она рассказывала, что хочет детей, дом и сажать помидоры, однако сейчас самое важное – закончить войну.

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