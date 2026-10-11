Погибшие и десятки пострадавших: новые подробности удара по Песочину (видео, фото)

Харьковщина

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В поселке Песочин Харьковской области в результате ракетного удара российских войск по зданию магазина погибли три человека. Число раненых возросло до 25. Среди них двое детей в возрасте 9 и 13 лет.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, а также Нацполиция.

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Ранее сообщалось о трех погибших: 16-летнем парне, 19-летней девушке и 51-летней женщине.

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Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова

В результате попадания в магазин возник пожар площадью 300 квадратных метров. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова

На месте удара работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова. Одно из попаданий пришлось на здание магазина в Песочине.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова

Информация о количестве погибших и пострадавших приведена по сообщению ГСЧС.

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Напомним, вечером 11 октября армия РФ нанесла ракетный удар по пригороду Харькова, попав в здание продовольственного магазина. В результате атаки погибли три человека.

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