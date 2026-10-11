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Погибшие и десятки пострадавших: новые подробности удара по Песочину (видео, фото)
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова. В Песочине погибли три человека, по меньшей мере 25 пострадали.
В поселке Песочин Харьковской области в результате ракетного удара российских войск по зданию магазина погибли три человека. Число раненых возросло до 25. Среди них двое детей в возрасте 9 и 13 лет.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, а также Нацполиция.
Ранее сообщалось о трех погибших: 16-летнем парне, 19-летней девушке и 51-летней женщине.
В результате попадания в магазин возник пожар площадью 300 квадратных метров. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание.
На месте удара работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по пригороду Харькова. Одно из попаданий пришлось на здание магазина в Песочине.
Информация о количестве погибших и пострадавших приведена по сообщению ГСЧС.
Напомним, вечером 11 октября армия РФ нанесла ракетный удар по пригороду Харькова, попав в здание продовольственного магазина. В результате атаки погибли три человека.