Погибшие и много пострадавших в результате российской атаки на Днепропетровщине (фото)
Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Россия направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты. В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек, еще 13 пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один мужчина «тяжелый», - отметил он.
По его словам, в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Побиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Имеются разрушения на территории предприятий.
Кроме того, повреждено предприятие в Павлограде – там тоже пожар.
В Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией.
«Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом», - проинформировал Лысак.