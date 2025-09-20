Погибшие и много пострадавших в результате российской атаки на Днепропетровщине (фото)

Последствия российской массированной атаки в Днепре / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

Россия направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты. В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек, еще 13 пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один мужчина «тяжелый», - отметил он.

Реклама

Последствия российской массированной атаки в Днепре / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской массированной атаки в Днепре / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Побиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Имеются разрушения на территории предприятий.

Последствия российской массированной атаки в Днепре / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, повреждено предприятие в Павлограде – там тоже пожар.

В Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией.

«Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом», - проинформировал Лысак.

Реклама