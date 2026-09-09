Погибшие люди, уничтожены автобусы и фуры: что известно о кровавой атаке РФ по пункту пропуска на границе

Атака по пункту пропуска «Староказаче» / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Россия в пятный раз нанесла удар по пункту пропуска в Одесской области. Удар по КПП «Староказаче» на границе с Молдовой стал смертельным. Погибли двое мирных граждан, еще трое — ранены.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

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Уничтоженные автобусы, легковые автомобили и фуры: последствия атаки

По его словам, российские войска нанесли удары как непосредственно по территории пункта пропуска, так и по прилегающей территории. Атака произошла около полуночи. В результате удара были уничтожены и повреждены транспортные средства, в том числе автобусы, легковые автомобили и грузовики.

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Демченко отметил, что к моменту атаки пограничники уже приостановили пропускные операции из-за угрозы удара. Находившихся на территории пункта пропуска людей вывели за его пределы и рассредоточили, чтобы избежать скопления.

Погибли гражданские, пограничники и таможенники не пострадали

Впрочем, несмотря на предпринятые меры безопасности, российский удар по прилегающей территории унес жизни двух гражданских людей.

«Это были именно гражданские люди. Среди представителей контролирующих служб — и пограничников, и таможенников — к счастью, нет ни погибших, ни раненых», — отметил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, это уже пятый пункт пропуска в Одесской области, который Россия атаковала в последнее время. Четыре из них расположены на границе с Молдовой, еще один — на границе с Румынией.

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В настоящее время представители местных властей, ГПСУ и Государственной таможенной службы работают над тем, чтобы как можно скорее возобновить пропускные операции в этом направлении.

© ГУ ГСЧС в Одесской областе

Атака РФ по пункту пропуска «Староказаческое» на границе с Молдовой — что известно

Напомним, в ночь 9 сентября Россия атаковала международный пункт пропуска «Староказаче» в Одесской области на границе с Молдовой. В результате погибли и травмированы.

В ОВА уточнили, что из-за российской атаки погибли гражданские. А 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние.

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