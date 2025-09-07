Погибшие, пострадавшие и разрушения: последствия массированной атаки на Украину

РФ нанесла удар по Украине

Российские захватчики в ночь на 7 сентября совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил и местных властей.

Военные сообщили, что враг для атаки применил большое количество ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

Под ударами находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов и другие города.

Сообщается, что враг нанес ракетные удары по Киеву, Кривому Рогу и Одессе.

Киевщина

В Святошинском районе Киева, по предварительной информации, погибли два человека — молодая женщина и ребенок до одного года, сообщил городской голова Виталий Кличко. Всего в столице известно об 13 пострадавших.

В Святошинском районе сильные повреждения получил 9-этажный жилой дом — частично разрушены этажи с 4-го по 8-й.

Также в районе зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар охватил 15-16 этажа. Кроме того, пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных домах. Горят автомобили возле СТО и складские помещения.

В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на 3-4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Глава Киевской ОВА Николай Кулеба сообщил, что в результате атаки в Броварах ранения ноги получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в местную больницу.

В Броварском районе повреждены частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе — два частных дома.

В Фастовском районе — частный дом и конюшня. Погибли семь лошадей.

Одесщина

В результате массированной атаки беспилотниками по Одессе и Одесскому району повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка, сообщил председатель ОВА Олег Кипер. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажках. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Днепропетровщина

В Кривом Роге было зафиксировано попадание в трех локациях: по объектам транспортной и городской инфраструктуры, а также в частном секторе.

Известно о трех пострадавших. Предварительно средние.

На всех объектах продолжаются аварийно-спасательные работы.

Мы ранее информировали, что в ночь на 7 сентября в Днепре и Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.