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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Погибшие, раненые, разрушения и пожары: последствия массированного обстрела Харьковщины

Враг нанес массированный удар по Харьковщине.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине / © Олег Синєгубов

Четверо человек погибли в результате массированного ракетно-дронового обстрела Харьковщины в ночь на 9 июня.

Об этом сообщают место власти.

В результате вражеского удара — в Чугуеве погибли 22-летняя женщина, 70-летний мужчина, 70-летняя женщина и 56-летний мужчина, информирует председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары.

В Харькове известно, что 53-летняя и 62-летняя женщины с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. 34-летний мужчина и 21-летняя женщина и две девочки — 11-ти и 16-ти лет подверглись острой реакции на стресс. 21-летняя женщина получила помощь медиков в городе.

«Одно из попаданий произошло в многоэтажку в Шевченковском районе. Пока известно о шести пострадавших по всем местам ударов — их около десятка», — сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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