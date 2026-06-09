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Погибшие, раненые, разрушения и пожары: последствия массированного обстрела Харьковщины
Враг нанес массированный удар по Харьковщине.
Четверо человек погибли в результате массированного ракетно-дронового обстрела Харьковщины в ночь на 9 июня.
Об этом сообщают место власти.
В результате вражеского удара — в Чугуеве погибли 22-летняя женщина, 70-летний мужчина, 70-летняя женщина и 56-летний мужчина, информирует председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары.
В Харькове известно, что 53-летняя и 62-летняя женщины с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. 34-летний мужчина и 21-летняя женщина и две девочки — 11-ти и 16-ти лет подверглись острой реакции на стресс. 21-летняя женщина получила помощь медиков в городе.
«Одно из попаданий произошло в многоэтажку в Шевченковском районе. Пока известно о шести пострадавших по всем местам ударов — их около десятка», — сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .