Погибшие военные смогут стать родителями: Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток

В случае смерти военного его клетки, криоконсервированные им ранее, должны сохраняться в течение ближайших трех лет.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10448, гарантирующий военнослужащим права на биологическое отцовство или материнство в случае гибели.

Согласно закону, репродуктивные клетки военных в течение трех лет с момента гибели будут сохраняться бесплатно. По истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица по собственным репродуктивным клеткам.

Также закон предусматривает:

Физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти или оглашения судом его умершим или безвестно отсутствующим.

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка.

Волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие настоящего Закона в отношении собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Ранее в Украине разразился скандал из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужчин, а также хотели утилизировать репродуктивные клетки погибших военных.

Напомним, медицинская адвокат Елена Бабич рассказала историю вдовы бойца ВСУ, который при жизни криоконсервировал сперму перед тем, как отправиться фронт.