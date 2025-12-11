Погода 12 декабря будет ветреной: надвигается похолодание

Ветреная погода / © Associated Press

Реклама

Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет теплой, но очень ветреной, со штормовыми порывами до 20 м в секунду. С 13-14 декабря ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 12 декабря будет ветреной. Порывы западного и северо-западного ветра местами будут усиливаться до штормовых значений — до 15-20 м/с.

Реклама

В ночные часы дожди ожидаются на юге и востоке страны (на северо-востоке — с мокрым снегом). Днем 12 декабря небольшой дождь возможен местами на Левобережье, а вечером на севере и в Харьковской области прогнозируются умеренные осадки.

Температура воздуха по всей территории Украины будет оставаться «плюсовой» даже ночью — от +2 до +6 градусов. В пятницу днем столбики термометров будут показывать +4…+8 градусов, а на юге — до +10.

В Киеве 12 декабря будет ветрено и тепло, температура повысится до +8, местами возможен дождь.

«С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви», — посоветовала Диденко.

Реклама

Похолодание будет незначительным, однако даже слабые «минусы» могут превратить дороги и тротуары в скользкие участки — ожидается гололедица.

К слову, Укргидрометцентр прогнозирует на 12 декабря переменную облачность и небольшой дождь на большинстве территории. Температура воздуха будет плюсовой: днем в большинстве областей +6∘…+8∘C. Осадки в виде небольшого дождя прогнозируются в западных, северных, центральных и южных областях.