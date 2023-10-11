Погода 12 октября: в Украину возвращается тепло, но местами будет дождь

В четверг, 12 октября, в Украине немного потеплеет. Впрочем, в нескольких областях возможны небольшие осадки, а ночью будут заморозки.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В регионах переменная облачность. Осадки посредством дождя синоптики прогнозируют только в северных и северо-западных областях. Ночью на западе и севере страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На большей территории страны температура воздуха ночью будет составлять 5-10 ° тепла, а днем столбики термометров покажут +16-21 °. На Прикарпатье в дневные часы воздух прогреется до +24°.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября.

В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы. Между тем, в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°. В этих регионах температура воздуха будет днем +13-18°.

Предупреждение о заморозках. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области в четверг переменная облачность. Ночью в области осадков не будет, но днем местами небольшой дождь. В Киевской области иногда порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +10-15 °, днем поднимется до +16-21 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +7-9° тепла, а днем – около +20°.

Как сообщалось, на днях в Карпатах ударили первые морозы. Так, 10 октября на горе Пип Иван в украинских Карпатах ударил мороз: температура воздуха опустилась до -5°, а 9 октября столбики термометров показывали 6° мороза.

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