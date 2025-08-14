ТСН в социальных сетях

Украина
150
1 мин

Погода 14 августа: в Укргидрометцентре рассказали, чего ожидать

В Украине в четверг, 14 августа, ожидается комфортная погода без осадков.

Светлана Несчетная
Киев

Киев / © Associated Press

В Украине в четверг, 14 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 27-32°.

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°;

В Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27°.

