- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода 14 августа: в Укргидрометцентре рассказали, чего ожидать
В Украине в четверг, 14 августа, ожидается комфортная погода без осадков.
В Украине в четверг, 14 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 27-32°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 23-28°;
В Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27°.
