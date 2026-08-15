Погода 15 августа готовит "горячий" сюрприз: где в Украине будет африканская жара

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине начинает меняться из-за постепенного ослабления влияния антициклона, длительно обеспечивавшего сухой режим. В субботу, 15 августа, по всей стране сохранится уютная температура. Однако синоптики предостерегают о новых гидрологических рисках.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 15 августа: что прогнозирует Укргидрометцентр

По данным специалистов, 15 августа атмосферные процессы будет определять постепенно теряющий свою силу антициклон. На всей территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздушные потоки будут иметь переменные направления со скоростью 3-8 м/с.

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Ночные показатели температуры составят от 8° до 13° тепла. В течение дня воздух прогреется до 23–28°. Самые высокие температурные максимумы зафиксируют в Закарпатье — от +30 ° до +33 °. В восточных и северо-восточных областях дневная температура будет достигать 20–25° тепла.

Погода 15 августа. / © Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях 15 августа

В период с 15 по 25 августа из-за длительного отсутствия осадков на реках в бассейнах Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), Сяну (Львовщина) и суббассейную Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается дальнейшее снижение уровней воды. Они могут упасть до самых низких отметок за весь период наблюдений, а на некоторых участках даже ниже них.

Указанное уменьшение водности достигнет критериев маловодия. На отдельных отрезках малых рек возможно полное отсутствие стока, что усложнит функционирование водохозяйственного комплекса. В связи с этим объявлен III уровень опасности — коричневый.

Напомним, теплая погода ждет украинцев 15 августа, однако в ряде западных областей синоптики предостерегают о критическом обмелении рек и угрозе пересыхания водоемов.

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