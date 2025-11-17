ТСН в социальных сетях

Украина
33
2 мин

Погода 17 ноября будет опасной: где ожидаются снег и ветер

На 17 ноября объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, который может осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

Ирина Лабьяк
Погода

Погода / © ТСН

Погода в Украине 17 ноября будет с дождями и штормовыми порывами ветра в западных, Винницкой и Житомирской областях. В Карпатах возможен мокрый снег и снижение температуры.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в понедельник будет облачной. Днем в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет достигать +9+14 градусов, на юге и Прикарпатье до +16 градусов.

В Карпатах ожидаются дождь с мокрым снегом, днем местами значительный дождь. Дневная температура воздуха составит +3+8 градусов.

Прогноз погоды на 17 ноября по областям / © Укргидрометцентр

Из-за сильного ветра Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях и объявил первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отметили в ведомстве.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 17 ноября / © Укргидрометцентр

Напомним, в течение этой недели, 17-23 ноября, в Украине ожидается неустойчивая и контрастная погода. Неделя начнется с тепла (до +18 °С на юге) и сильных порывов ветра (до 20 м/с) с дождями. С середины недели температура резко снизится, особенно на западе и севере (до -5 °С ночью), и появятся осадки в виде мокрого снега и гололеда (в частности на западе в субботу). На выходных наступит общее похолодание (до 0…+6 °С днем).

33
