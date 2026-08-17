Погода 18 августа удивит контрастами: где в Украине будут лить ливни, а где накроет сильная жара

Погода в Украине / © ТСН

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Во вторник, 18 августа, погода в Украине будет разной. В большинстве областей пройдут ливни с градом и шквалами, а на востоке и юго-востоке будет сухо и жарко.

ТСН собрал все подробности прогноза погоды на 18 августа.

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Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра

Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение суток ожидается облачность с прояснениями. Ночью пройдут дожди в западных областях. Днем осадки с грозами распространятся почти на всю территорию страны, кроме юго-востока и востока.

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На западе местами возможны ливни, а в отдельных районах — град и шквалистый ветер 15–20 м/с. Ветер будет южным с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха будет +15…+20 °C, дневная достигнет +28…+33 °C. В западной части страны и Житомирской области будет прохладнее — днем +20…+25 °C.

Погода в Украине 18 августа. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 18 августа.

По данным Укргидрометцентра, в столичном регионе предполагается облачность с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем пройдут дожди с грозами, а в отдельных районах возможны град и шквалы 15–20 м/с. Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают о возможном усложнении движения транспорта и работе коммунальных и энергетических предприятий.

Ветер южный, 7–12 м/с. В Киевской области температура ночью будет +15…+20 °C, днем +28…+33 °C. В Киеве ночью ожидается +18…+20°C, днем +28…+30°C.

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Погода во Львове — чего ожидать 18 августа

По информации Львовского регионального центра гидрометеорологии, погодные условия будет определять атмосферный фронт с юго-запада. В области и во Львове объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром ожидаются сильные дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с.

Температура по области ночью будет +11…+16 °C, днем +16…+21 °C. Во Львове ночью будет +12…+14°C, днем +18…+20°C.

Погода в Днепре — прогноз синоптиков.

Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей информирует о небольшой облачности и отсутствии осадков в регионе. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

По области температура воздуха ночью будет +15…+20 °C, днем +28…+33 °C. В Днепре ночные показатели будут достигать +16…+18 °C, а днем воздух прогреется до +30…+32 °C.

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Погода в Харькове — прогноз 18 августа.

В Харьковском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночная температура в области будет +15…+20 °C, дневная — от +30 °C до +35 °C. В Харькове ночью прогнозируют +17…+19 °C, днем +31…+33 °C.

Кроме этого специалисты предупреждают, что с 18 по 22 августа в лесах Харьковской области будет содержаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Погода в Одессе 18 августа — какая температура воды

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщает о переменной облачности в Одесской области. Ночью ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможны шквалы до 15–20 м/с.

Ветер южный с переходом вечером на северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью по области будет +14…+19 °C (местами до +9 °C), днем +31…+36 °C, а в прибрежной зоне — +26…+28 °C. На автодорогах видимость добра.

В Одессе днем также пройдет кратковременный дождь с грозой и шквалом 15-20 м/с. Температура ночью будет +17…+19 °C, днем +26…+28 °C. Морская вода прогреется до +22…+23 °C, волнение моря днем ожидается умеренное.

Напомним, погода в Украине 17-18 августа резко изменится. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

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