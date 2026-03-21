Погода 21-22 марта: каких "сюрпризов" ждать украинцам

В Украину возвращается тепло / © pexels.com

Реклама

21-22 марта в Украине погоду будет определять поле высокого давления, поэтому погода будет преобладать без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, в южной части по выходным на западе страны будет ощущаться влияние области пониженного давления, что обусловит местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Реклама

Какая будет погода сегодня, 21 марта

В западных областях суббота будет облачной, но с прояснениями. Кое-где пройдет небольшой дождь, а в карпатском регионе — с мокрым снегом. Возможен слабый туман. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3°С, днем +7…+12°С, в Карпатах 0…+5°С.

На севере без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью температура будет в пределах -1…+4°С, днем +4…+9°С.

В центральных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью будет +1…+6 °С, днем +7…+12 °С.

На юге Украины будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, а днем будет составлять +8…+13 °С.

Реклама

На востоке в субботу также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Погода 22 марта

На западе Украины под влиянием выступления антициклона ожидается погода без осадков. Только в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Ночью будет -3…+2°С, а днем +7…+12°С, в Карпатах 0…+5°С.

На севере Украины в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -3…+2°С, днем +4…+9°С.

В центральных областях облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 7-2 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, а днем воздух прогреется до +7…+12 °С.

Реклама

На юге Украины будет облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, а в дневные часы +7…+12 °С.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Ночью температура снизится до -1…+4 °С, а днем термометры покажут +7…+12 °С.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании, однако с 23 марта будет значительно теплее.