Погода 23 сентября порадует украинцев теплом, температура – до +29°

В субботу, 23 сентября, в большинстве регионов Украины погода порадует тепло. Небольшие осадки пройдут только в нескольких областях.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В регионах переменная облачность, но без осадков. Лишь на западе днем местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет +11-16°. На побережье морей теплее: ночью до 19° тепла. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +24-29°. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью лишь +8-13°, а днем воздух прогреется до +18-23°.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не будет ни в области, ни в столице. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Также синоптики предупреждают, что 22-24 сентября будет чрезвычайный уровень пожароопасности.

В Киевской области ночью температура будет +11-16°, днем — 24-29° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около 15° тепла, а днем – 26-28° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз, когда начнется бабье лето в Украине. Синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха говорит, что сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето, а потому о бабье лето также говорить рано.

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