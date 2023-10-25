Погода 25 октября: Украину накроют дожди и сильный ветер

В среду, 25 октября, по всей территории Украины будет дождь. Кроме того, во многих областях сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. Ночью в Украине, кроме Левобережья, днем на большей части дожди. В Карпатах синоптики прогнозируют значительные осадки. Ночью на западе, а днем в Украине местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха на большей территории будет составлять +7-12°. Прохладнее в ночные часы будет в восточных и северо-восточных областях: только 1-6° тепла. Теплее – южной части страны: +11-16°

Днем в Украине столбики термометров покажут +10-15 °. На юге Украины воздух прогреется до +16-21°. Тем временем, на юге Одесщины температура поднимется до +25°.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 октября будет облачно. Ночью небольшой, а днем сильный дождь. Кроме того, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит 7-12 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +10-15°. В Киеве ночью будет +8-10°, а днем – 11-13° тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевщине в среду: "25 октября днем значительный дождь (И уровень опасности, желтый)".

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала о погоде в последнюю неделю октября. По ее словам, на этой неделе, 23-29 октября, погода в Украине будет еще более напоминать осенью. В страну поступят циклоны с осадками в виде дождя.

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